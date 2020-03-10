2020/03/10 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرأى السياسي المستقل والقيادي السابق في الحشد الشعبي، كريم النوري، اليوم الثلاثاء، ان امام السياسيين الذين أوصلوا العراق الى هذا الحال، "فرصة تاريخية" ليعتذروا وينسحبوا من المشهد السياسي.وغرد النوري، على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "فرصة تاريخية امام السياسيين الذين أوصلوا العراق الى هذا الحال ان يعتذروا وينسحبوا من المشهد السياسي ليسجلوا موقفا تاريخيا لشعبهم وللأجيال".​فرصة تاريخية امام السياسيين الذين أوصلوا العراق الى هذا الحال ان يعتذروا وينسحبوا من المشهد السياسي ليسجلوا موقفا تاريخيا لشعبهم وللأجيال.ان يبادروا بانقلاب داخل احزابهم ويقدموا اعتذارهم مرفقا بالاعتزال بلا مكابرة وغطرسة وعناد او اتهامات لمن يطالبهم بذلك.#العراق_للعراقيين— كريم النوري (@karemnory3) March 10, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوري: فرصة تاريخية امام السياسيين ليعتذروا وينسحبوا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النوري: فرصة تاريخية امام السياسيين ليعتذروا وينسحبوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).