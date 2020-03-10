الحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان قام بقتل ابنه من جراء التعذيب

2020/03/10 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اصدرت محكمة جنايات كربلاء الهيئة الاولى حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان :المدان قام بالاعتداء على ابنه المجنى عليه بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء جسمه مما تسبب بوفاته المجنى عليه من شدة الاصابات والحروق.واضاف ان […]

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