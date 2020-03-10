2020/03/10 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..اعلنت خلية الازمة العليا المركزية لمكافحة فيروس كورونا كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن حجر اربعة زوار ايرانيين قدموا من ايران عبر مطار محافظة النجف الى زيارة العتبات المقدسة في كربلاء في احد نقاط التفتيش ( السيطرات ) الخارجية جنوب المحافظة ، وأكدت حجز سائق السيارة الذي نقلهم من المطار الى كربلاء وأحالته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجر اربعة ايرانيين وافدين من مطار النجف زيارة كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجر اربعة ايرانيين وافدين من مطار النجف زيارة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).