بالتزامن مع بدء الانسحاب من افغانستان.. القيادة المركزية الاميركية تحدد مصير قواتها في الشرق الاوسط

2020/03/10 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حدد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، الثلاثاء، مصير قواته في الشرق الأوسط، بالتزامن مع بدء الانسحاب من أفغانستان.

وقال ماكينزي، في بيان، إن "قوتنا العسكرية باقية لمواجهة تصرفات إيران ويجب أن يكون التواجد بحجم الضغوط الاقتصادية"، مبينا أن "وجودنا بالمنطقة رسالة حول إرادتنا بالدفاع عن شركائنا ومصالحنا".

وكشف عن "معلومات استخباراتية تؤكد رغبة إيران بمواصلة زعزعة استقرار الدول"، على حد تعبيره.

ولفت الى أن "معلومات وافرة تؤكد رغبة إيران بتهديد حرية الملاحة الإقليمية".

وأكمل: "نعمل لوضع منظومة دفاع جوي في العراق لحماية قواتنا".

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن مسؤولون أمريكيون وأفغان أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهراً، في حال إيفاء حركة طالبان بالتزاماتها بموجب اتفاق تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

وجاء الإعلان في بيان أمريكي أفغاني مشترك صدر في كابول، عقب ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها كانت "رحلة طويلة وشاقة" في أفغانستان.



وأضاف "لقد حان الوقت بعد كل هذه السنوات لإعادة جنودنا إلى الوطن".

وفي كلمة في البيت الأبيض، قال ترامب إن حركة طالبان كانت "تحاول التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وقال إن القوات الأمريكية كانت تقتل الإرهابيين في أفغانستان "بالآلاف"، والآن حان الوقت لشخص آخر للقيام بهذا العمل وستكون طالبان وقد تكون دولًا محيطة".

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