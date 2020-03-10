لجنة حكام الكرة تجتمع غداً لمناقشة ركلة جزاء ضد اربيل اثارت جدلا كرويا

2020/03/10 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الثلاثاء، (10 آذار 2020)، اعضائها للاجتماع يوم غد في مقر الاتحاد لمناقشة الحالات التحكيمية، بينها ركلة الجزاء ضد اربيل ، في لقاء نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي اليوم، بقيادة الحكم الدولي علي صباح.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تدعو لجنة الحكام اعضائها للحضور الى مقر الاتحاد في الساعة ١٢ من ظهر غد لمناقشة وعرض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة اربيل ونفط الوسط".

وكان حكم اللقاء علي صباح قد منح نفط الوسط ركلة جزاء في الدقيقة 40 أثارت الجدل في الوسط الكروي واعتراض اربيل على الحالة.

بغداد اليوم- بغداد

حقق فريق نفط الوسط، الثلاثاء (10 آذار 2020) الفوز على اربيل جاء بهدف وحيد من ركلة جزاء، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري الكرة الممتاز.

بداية الشوط الاول شهدت حذرا من الفريقين فغابت الفرص الم

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وسجل كابوتو هدفًا بتسد

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن:"الاندية الرافضة لتأجيل دوري الكرة ا

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