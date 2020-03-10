ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في هولندا إلى 382 شخصاً

2020/03/10 | 18:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد المعهد الوطني الهولندي للصحة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في هولندا إلى 382 حالة.وجاء على موقع المعهد: "توفي مريض واحد، وهناك 61 مريضا جديدا، أي ما مجموعه 382 مصابا".

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