2020/03/10 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت القيادة المركزية الامريكية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعمل على إرسال منظومات دفاع جوية إلى العراق لحماية العسكريين الأمريكيين المنتشرين في هذه البلاد من الهجمات المتكررة.

وقالت القيادة "نسعى لاستقدام منظومة دفاع جوي إلى العراق لحماية قواتنا".

واضافت القيادة ان "هدفنا هو وضع قوات في المنطقة بعمق عملياتي لردع إيران".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا بصدد ارسال انظمة دفاع جوية الى العراق لحماية جنودها من الهجمات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا بصدد ارسال انظمة دفاع جوية الى العراق لحماية جنودها من الهجمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).