2020/03/10 | 18:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون: نعمل على إرسال منظومات دفاع جوي للعراق لحماية الجنود الأمريكيين من إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 18:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: نعمل على إرسال منظومات دفاع جوي للعراق لحماية الجنود الأمريكيين من إيران) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: نعمل على إرسال منظومات دفاع جوي للعراق لحماية الجنود الأمريكيين من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).