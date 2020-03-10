عصابة تستهدف عشرات عربات الـ”تك تك” بواسطة جوزة “الجوكر”

2020/03/10 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علاء محمد/..صدقت محكمة تحقيق مدينة الصدر أقوال ثلاثة متهمين بجريمة سرقة تسع عشرة دراجة نارية (تك تك) في مناطق العاصمة بغداد، مستخدمين (جوزة جوكر) في عملياتهم، فيما تم تصديق أقوالهم استنادا لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي.وبصدد القضية أفاد قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر حارث عبد الجليل أن “احد المشتكين حضر لمكتب […]

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