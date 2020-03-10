مقتل قيادي في “جيش الإسلام” بانفجار في حلب

2020/03/10 | 18:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل قيادي في فصيل “جيش الإسلام”، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة الباب بحلب.وقضى “رئيس الهيئة الشرعية في #جيش_الإسلام”، متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر انفجار #عبوة_ناسفة بسيارته

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