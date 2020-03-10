2020/03/10 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يشيد بأجراءات الوزارة الفنية في تسعيرة الخام العراق يجري مباحثات مع دول أوبك لمناقشة تداعيات إنخفاض النفط بغداد – قصي منذر اجرى العراق مباحثات مكثفة مع دول الاعضاء في منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط اوبك لمناقشة تداعيات تهاوي اسعار الخام ، فيما اشاد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بالية تسعيرة النفط العراقي التي […]

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