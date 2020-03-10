2020/03/10 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يكشف عن توجّه سياسي لإختيار مستقل غير جدلي نقابات وإتحادات العراق تتّفق على خارطة طريق لتشكيل الحكومة بغداد – عبد اللطيف الموسوي شدد رؤوساء النقابات والاتحادات المهنية في العراق على اعتماد المكلف برئاسة الحكومة المقبلة على اختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية التي تسهم في معالجة الأزمات التي يمر بها العراق.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابات وإتحادات العراق تتّفق على خارطة طريق لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابات وإتحادات العراق تتّفق على خارطة طريق لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).