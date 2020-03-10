العراق.. مسرح الصراع الإيراني-الأمريكي ومعقل قديم لتنظيم

2020/03/10 | 18:49 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في العراق، يمر التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية بمرحلة حرجة تنذر، بحسب خبراء، باحتمال عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى البلاد.



فمنذ عام 2014، تم نشر الآلاف من القوات الأجنبية في البلاد، بما في ذلك 5 آلاف ومئتين جندي أمريكي بهدف دعم القوات العراقية في قتالها ضد التنظيم المتطرف.



ولكن في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري تسبب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد بتصعيد ملحوظ في المنطقة مثل تعرض أكثر من ألف جندي أمريكي بارتجاج في الدماغ على أثر الرد الإيراني، ولا تزال عواقب مقتل سليماني غير واضحة حتى اليوم.

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