إتلاف سبعة اطنان مواد غذائية  في كربلاء

2020/03/10 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/ علي النصر الله/ ..أعلنت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم الثلاثاء ، عن ضبط وإتلاف سبعة اطنان من المواد الغذائية الصلبة والسائلة غير الصالحة للاستهلاك البشري ” .وقال مدير الشعبة كرار جواد العباسي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” الفرق الرقابية الصحية ، وأثناء حملتها […]

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