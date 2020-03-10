2020/03/10 | 18:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادة الوسطى في القوات الأمريكية: نحن بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي للعراق لحماية جنودنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادة الوسطى في القوات الأمريكية: نحن بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي للعراق لحماية جنودنا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادة الوسطى في القوات الأمريكية: نحن بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي للعراق لحماية جنودنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).