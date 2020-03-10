الكهرباء تنفي نيتها التخلي عن العاملين بالأجر اليومي والعقود الجدد

2020/03/10 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى، اليوم الثلاثاء، نية الوزارة إلغاء التعيينات الجديدة التي أطلقتها من عقود وأجور يومية.وقال موسى، في تصريح صحفي إن "الأنباء التي أشيعت حول نية الوزارة إلغاء العقود أو التعيينات التي أطلقتها مؤخراً غير صحيحة"، مؤكداً أنه "لن يتم إلغاء هذه التعيينات لأنها مغطاة قانونياً بقرارات مجلس الوزراء".وأضاف أن "الوزارة تعمل الآن مع وزارتي المالية والتخطيط على تغطيتها مالياً"، مبينا أنه "تم تشكيل وفد رفيع المستوى من الوزارة، وسيعقد اجتماعات يوم غد مع اللجنة المالية النيابية ووزارتي المالية والتخطيط لحسم هذا الموضوع بشكل صريح".وأشار إلى أنه "كانت هناك اجتماعات سابقة مع مدير الدراسات والتخطيط ومدير عام الدائرة الإدارية في وزارة التخطيط وقد كانوا متعاونين وأبدوا مرونة لحل الموضوع".

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