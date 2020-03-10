الخطوط الجوية تنفذ حملة وقائية لحماية المسافرين من كورونا

2020/03/10 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة صحية ووقائية للحفاظ على سلامة المسافرين على متن طائرتها من خطر الاصابة بفيروس كورونا.وقالت الشركة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم اطلاق هذه الحملة في محطة مطار بغداد الدولي حيث شملت توزيع الكمامات الصحية والقفازات اليدوية على مسافري الناقل الوطني اضافة الى تقديم الارشادات الصحية المطلوبة لهم للوقاية من الاصابة بالفيروس".واشارت الى ان "هذه المبادرة جاءت ضمن المبادرات الوقائية الموسعة التي اطلقها وزارة النقل في جميع تشكيلاتها والتي تهدف الى طبيق اللوائح الصحية الدولية في تقديم الخدمات للمواطنين".

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