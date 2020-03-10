السعودية تحمل إيران المسؤولية المباشرة عن تفشي كورونا

2020/03/10 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملت المملكة العربية السعودية، إيران المسؤولية المباشرة عن نشر فيروس كورونا المستجد.

وشجب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها الملك سلمان، ما أطلق عليه سلوك إيران غير المسؤول، والمتمثل بتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، من دون وضع ختم على جوازاتهم، وهو ما يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، فيما استعرض المجلس الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي، لضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس.

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