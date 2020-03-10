2020/03/10 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على صور وزعتها دوائر تابعة لوزارة الصحة تكشف عن لحظات ما قبل مغادرة المصابين الـ 15 الذين اعلنت وزارة الصحة تمائلهم للشفاء من كورونا من المستشفيات التي تواجدوا فيها.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء (10 آذار 2020)، شفاء 15 حالة مصابة بكورونا 11 ببغداد وكركوك.

وقال المتحدث باسم الصحة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات دائرة الصحة العامة شفاء خمسة عشر حالة لمصابين سابقا بفيروس كورونا المستجد وكالتالي:

- 11 حالة في محافظة بغداد (7 حالات في الكرخ و 4 حالات في جانب الرصافة)

- 4 حالات في محافظة كركوك

واضاف البيان أن "وزارة الصحة والبيئة تؤكد التزامها باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها ولا يزال المرضى الباقين يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة".

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصطفى، نجل الكاتب علاء مشذوب، الذي قضى بثلاثة عشر رصاصة استقرت في جسده أمام داره وسط محافظة كربلاء، العام الماضي، أن الحكومة لم تعتبر الأخير شهيدا!

وقال مصطفى، في حديث لـ(بغداد اليوم): "اُبلغت من خلال اتصال هاتفي من ا

بغداد اليوم-بغداد

رد ابو ياسر، النائب الجهادي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، على توجيهات الاخير بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وقال أبو ياسر، في بيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات مقتدى الصدر، نعلن استعدادنا التام وجهوزيتنا العالية للق

بغداد اليوم- بغداد

أجاب المرجع الديني، علي السيستاني، الثلاثاء (10 آذار 2020)، على سؤال بشأن بقاء المكياج اثناء الوضوء.

وجاء في استفتاء وجه إلى مكتب المرجع السيستاني: " ما حكم الوضوء والمكياج لا يزال موضوعا على الوجه هل يعتبر م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور: المصابون الـ 15 الذين اعلنت وزارة الصحة تماثلهم للشفاء من فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور: المصابون الـ 15 الذين اعلنت وزارة الصحة تماثلهم للشفاء من فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).