النائب الجهادي للصدر يرد على توجيهات زعيم التيار الصدري بشأن الوقاية من كورونا

2020/03/10 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

رد ابو ياسر، النائب الجهادي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، على توجيهات الاخير بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وقال أبو ياسر، في بيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات مقتدى الصدر، نعلن استعدادنا التام وجهوزيتنا العالية للقيام باي مهمة من شأنها دفع البلاء عن ابناء شعبنا الحبيب وبالتنسيق مع نواب الامين العام لمرقد الصدر".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، باتخاذ 6 إجراءات لمنع تفشي كورونا، فيما ‏حدد نواب الامين العام لمرقد محمد الصدر، بتطبيق الاجراءات بالتعاون مع النائب الجهادي له ابو ياسر.‏

ونشر الصدر تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، توجيهات، جاء فيها :"حملة تنظيف واسعة ودقيقة، تليها حملة تعقيم واسعة للشوارع والأزقة والأسواق وما شاكل ذلك، فضلا عن حملة توعية صحية واسعة النطاق لا سيما للنواحي والقرى والأرياف وما شابه ذلك".

ودعا الصدر بحسب التغريدة إلى "اخلاء بعض الأماكن المتوفر بها الشروط الصحية لإيواء المرضى وبإشراف مختصين، توزيع بعض المعقمات وواقيات التنفس على المحتاجين".

وشدد على ضرورة "الإبقاء على تشكيلات سرايا السلام متأهبة لأي طاري صحي".

وبين أن "نواب الأمين العام للمرقد الشريف هم المسؤولون عن تطبيق تلك النقاط بالتنسيق مع النائب الجهادي أبو ياسر"، منبها على أن "هذه الاجراءات تستمر الى نهاية زيارة النصف من شعبان".

بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على صور وزعتها دوائر تابعة لوزارة الصحة تكشف عن لحظات ما قبل مغادرة المصابين الـ 15 الذين اعلنت وزارة الصحة تمائلهم للشفاء من كورونا من المستشفيات التي تواجدوا فيها.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء (10 آذا

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصطفى، نجل الكاتب علاء مشذوب، الذي قضى بثلاثة عشر رصاصة استقرت في جسده أمام داره وسط محافظة كربلاء، العام الماضي، أن الحكومة لم تعتبر الأخير شهيدا!

وقال مصطفى، في حديث لـ(بغداد اليوم): "اُبلغت من خلال اتصال هاتفي من ا

بغداد اليوم- بغداد

أجاب المرجع الديني، علي السيستاني، الثلاثاء (10 آذار 2020)، على سؤال بشأن بقاء المكياج اثناء الوضوء.

وجاء في استفتاء وجه إلى مكتب المرجع السيستاني: " ما حكم الوضوء والمكياج لا يزال موضوعا على الوجه هل يعتبر م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النائب الجهادي للصدر يرد على توجيهات زعيم التيار الصدري بشأن الوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النائب الجهادي للصدر يرد على توجيهات زعيم التيار الصدري بشأن الوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).