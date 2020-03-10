شاهد بالفيديو: هيفاء وهبي ترقص على أنغام اغنية “بنت الجيران خلال الاحتفال بعيد ميلادها

2020/03/10 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها على انغام اغنية “بنت الجيران” للفنانين حسن شاكوش وعمر كمال.ونشر المطرب المصري عمر كمال، مقطع فيديو، تظهر فيه الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تحتفل بعيد ميلادها، بالرقص والغناء على أنغام أغنية “بنت الجيران”.ويظهر من مقطع الفيديو أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كانت […]

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