رجل الاعمال الامريكي: حقبة الولايات المتحدة المحتفظة بالعملة قد انتهت وعلى سوق الأسهم الاستعداد لصدمة

2020/03/10 | 19:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأنخفاض اسعار النفط المهولة، يظهر على السطح التحديات التي وضعت امام الدول الكبرى المصدرة للنفط والماسكة بزمام الاقتصاد العالمي.وبات واضحا للعيان مدى تأثير الصراعات الاقتصادية للأستحواذ على السوق العالمي […]

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