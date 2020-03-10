نائب : رواتب الموظفين خط احمر مهما كانت الظروف والاسباب

2020/03/10 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شدد القيادي في تحالف القوى العراقية النائب عادل خميس المحلاوي على ان رواتب الموظفين والمتقاعدين “خط احمر مهما كانت الظروف والاسباب”.واشار المحلاوي ،اليوم الثلاثاء، الى ما يثار هذه الايام من جدل بشأم دعوات وتلميحات لخفض رواتب الموظفين الحكوميين، بالتزامن مع الانخفاض الكبير في اسعار النفط.وقال لن نسمح المساس برواتب الموظفين، مؤكدا أن على […]

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