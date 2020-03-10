2020/03/10 | 19:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قررت وكالة ” ناسا ” لعلوم الفضاء الأمريكية، الاثنين، إرسال كافة موظفي أحد أكبر مراكز أبحاثها إلى المنزل، بعد أن ثبت إصابة زميل لهم بفيروس ” كورونا ” المستجد.وأغلقت “ناسا” مركز أبحاث “أميس” التابع لها على الفور، وألزمت موظفيه بالعمل من المنزل حتى إشعار آخر”، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.وأوضحت “ناسا” أن الموظفين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” يغلق مركز ابحاث تابع لـ “ناسا”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” يغلق مركز ابحاث تابع لـ “ناسا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).