سليم الجبوري يبتدع لنفسه منصبا ويخاطب الحكومة بكتب رسمية رغم تقاعده!

2020/03/10 | 19:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم انتهاء علاقة رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري بالوظيفة عند إحالته على التقاعد، ما زال الأخير يستخدم النموذج الرسمي لإصدار الكتب بتسلسل وتاريخ ويخاطب ويطالب وزارات الدولة بصفة “رئيس […]

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