2020/03/10 | 19:11 - المصدر: الغد برس

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اليونان تغلق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين

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اليونان تغلق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين

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