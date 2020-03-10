2020/03/10 | 19:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقامة جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية حتى 15 أبريل/ نيسان، بدون جمهور للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 بعدما بلغ أمس 25.

وكانت فرنسا قد حظرت، يوم الأحد، أي تجمعات تزيد على 1000 شخص في محاولة لاحتواء الفيروس.



بحسب "رويترز".

وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر تأثرا بالفيروس، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى 949.

يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، قد أعلن في وقت سابق، إغلاق المدارس والحضانات شمالي البلاد وشرقيها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا... الدوري الفرنسي بدون جمهور للحد من انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا... الدوري الفرنسي بدون جمهور للحد من انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).