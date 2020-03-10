تسجيل اول حالة وفاة بسبب كورونا في لبنان

2020/03/10 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة اللبنانية “عن وفاة شخص (56 عامًا) أصيب بوباء كورونا المستجد، كان قد أعلن سابقًا انه في وضع حرج وغير مستقر، وتم نقله من مستشفى سيدة المعونات في جبيل إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت.واشار بيان عن الوزارة ان المتوفى قد أتى إلى لبنان في العشرين من شباط الماضي على متن طائرة […]

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