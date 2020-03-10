2020/03/10 | 19:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن كوفند عبد الخالق، اليوم الثلاثاء، استقالته من العمل في نادي اربيل بشكل رسمي.





وذكر عبد الخالق بعد المباراة، انه" لن يعود للفريق، وان استقالته من اجل المحافظة على فريق اربيل وعدم التأثير عليه لاسباب خاصة".

وبين ان "مباريات اربيل الوحيدة التي لا توجد فيها حكام اضافيين لاسباب مبهمة".





وتعرض اربيل الى طلم تحكيمي بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة ضده امام نفط الوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوفند عبد الخالق يستقيل من نادي اربيل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوفند عبد الخالق يستقيل من نادي اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).