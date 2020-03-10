2020/03/10 | 19:12 - المصدر: الغد برس

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الاردن توقف حركة الركاب مع العراق برا بسبب كورونا

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الاردن توقف حركة الركاب مع العراق برا بسبب كورونا

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