2020/03/10 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب “نحن أيضا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تنتقل من الدراسة إلى التطبيق: الجيش الامريكي بصدد نصب “باتريوت” في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تنتقل من الدراسة إلى التطبيق: الجيش الامريكي بصدد نصب “باتريوت” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).