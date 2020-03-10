سمير خطيب - دَرْءُ المفاسِدِ مُقدَّمٌ على جَلْبِ المصالح .

2020/03/10 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_خطيب ⁦-;-⁩-;- لا حاجة للخوض هنا بأهمية الانجاز الذي حققه شعبنا بحصوله على 15 مقعدا ، فقد استوفى الأمر نفسه والقاصي قبل الداني يعترف بذلك حتى عتاة الصهيونية ما عدا من يريد أن يغطي الشمس بعباءة ، فكل الخارطة السياسية مشغولة اليوم بموقف المشتركة لانها هي وهي فقط من يحدد رئيس الحكومة وشكل الحكومة القادم .⁦-;-⁦-;-⁩-;- شعبنا لم يخرج للتصويت بغالبيته سياسيا ،وانما وطنيا راغبا وضع النقاط......

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