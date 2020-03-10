عبدالله صالح - عام مميز للمرأة في العراق !

2020/03/10 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_صالح تعتبر انتفاضة تشرين الحدث الأهم والابرز في تأريخ العراق الحديث وبالأخص تأريخ نضال المرأة من أجل نيل حقوقها، فتأريخ العراق، وبالأخص خلال حكم السلطة الطائفية الإسلامية والقومية التي أتت بها أمريكا منذ سبعة عشر عاما وتدخلت في صناعتها بشكل سافر جمهورية ايران الإسلامية، يشير الى معاناة المرأة في ضل حكم طائفي – شيعي وسني – ممزوج بالأفكار القومية المتهرئة ، معاناةً قل مثيلها على مر العصور.الا أن الح......

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