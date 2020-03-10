مقدمات برامج في العراق.. إعلاميات أم عارضات أزياء؟

2020/03/10 | 19:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريد العزاوي-بغداد أثار لجوء بعض المذيعات ومقدمات البرامج العراقيات إلى العمل في الدعاية والإعلانات التجارية لمنتجات التجميل والمكياج وعروض الأزياء والتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفيظة الجمهور الذي عبر […]

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