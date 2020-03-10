موقع الكتروني لتقييم درجة احتمال الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19

2020/03/10 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أحدث مركز الطب العام والصحة العمومية في مدينة لوزان السويسرية موقعا للانترنت، يمكن لكل واحد منا أن يعتمده في أن يقيم درجة مخاطر العدوى المحتملة بفيروس كوفيد-19 التي ربما يتعرض لها.ويقترح هذا الموقع الذي يحمل اسم “كورونا تشيك” نموذج أسئلة للعموم، وأخرى لفائدة المهنيين في قطاع الصحة.ويمكن الاستجواب الموجه إلى العموم من خلال […]

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