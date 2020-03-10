الأردن يعتمد فقط المجال الجوي في حركة التنقل مع العراق وكوردستان

2020/03/10 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة الاردنية يوم الثلاثاء حظر المجال البرية في حركة تنقل المسافرين مع العراق واعتماد المجال الجوي بدلا منه عبر مطاري بغداد واربيل الدوليين.

وقالت الحكومة الاردنية في بيان اليوم انه ضمن الجهود المتخذة للتعامل مع فيروس الكورونا المنتشر عالمياً، وللحد قدر الإمكان من فرص وصوله وانتشاره في الأردن، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

وقف السفر من وإلى لبنان.

وقف السفر من وإلى سوريا باستثناء الشاحنات.

إغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركّاب المغادرين والقادمين، ويستثنى من ذلك الوفود الرسميّة والمعنيين بوسائل نقل البضائع وكذلك العمّال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.

عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16/3/2020، وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول.

إيقاف المعابر البحرية مع جمهورية مصر العربية، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.

وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر حدود الكرامة، مع الإبقاء على الحركة التجارية، وتستثنى الوفود الرسمية، ويعتمد مطار بغداد ومطار أربيل للسفر فقط.

يسمح للأردنيين القادمين من جميع هذه الدول بالدخول شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة، بما في ذلك الحجر المنزلي الذاتي لمدّة 14 يوماً.

يتم استثناء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والأجانب والمستثمرين والمقيمين في المملكة عند تطبيق هذه الإجراءات، شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة

وقف المؤتمرات الدوليّة والمحليّة في الأردن إلّا ما يسمح به مجلس الوزراء وخصوصاً الطبيّة منها.

تتم مراجعة هذه القرارات كلّما دعت الحاجة.

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