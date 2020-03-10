فتح أقدم هرم في مصر للجمهور

2020/03/10 | 19:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة - وكالات

أعيد فتح هرم زوسر في سقارة جنوبي القاهرة أمام الجمهور بعد ترميمه، وهو هرم عمره 4700 عام ويعد أقدم صرح لا يزال واقفا في مصر.

قال وزير السياحة والآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي عند سفح الهرم المدرج الشهير : "إننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم لايزال واقفا في مصر" اذ بدأ مشروع ترميم هرم زوسر عام 2006 ولكنه توقف عام 2011 واستؤنف العمل عام 2013، بحسب أيمن جمال الدين المسؤول عن المشروع في وزارة

الآثار.

بلغت الكلفة الاجمالية لأعمال الترميم 104 مليون جنيه (قرابة 6،7 ملايين دولار)، وفق الحكومة المصرية، يقع هرم زوسر على بعد 20 كيلومترا جنوب القاهرة في ممفيس أول عاصمة

مصرية.

وشيد الهرم، الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا تقريبا، في العام 2700 قبل الميلاد من قبل المهندس المعماري امحتب فوق غرفة تحت الأرض عمقها 28 مترا تحوي مقبرة من حجر الغرانيت الوردي، وهو أول هرم مدرج في العصر الفرعوني وكذلك أول مقبرة أسرية، وزوسر هو أول فرعون أدخل فكرة المقبرة العائلية في تلك الحقبة.

وكانت السلطات المصرية كشفت في نيسان 2019 في منطقة سقارة عن مقبرة مزينة برسومات ملونة وكتابات بارزة.

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