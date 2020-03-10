2020/03/10 | 19:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت الموصل التي كانت يوما مركزا للصناعات العالمية، تدهورا ملحوظا في هذا القطاع منذ عام 2003، وهو تاريخ التدخل الأمريكي في البلاد وحتى العام 2014 تاريخ سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على المدينة.اليوم، وبعد عامين من تحرير المدينة من بقايا التنظيم المتطرف، لاتزال الصناعة تعاني ولا تستطيع العودة إلى سابق عهدها وذلك بالطبع بسبب نقص الموارد المالية، ولكن أيضا انتشار منتجات دول أجنبية في الأسواق يؤثر سلبا على القطاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطاع الصناعة في الموصل العراقية .. أول ضحايا الأزمات السياسية في البلاد) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطاع الصناعة في الموصل العراقية .. أول ضحايا الأزمات السياسية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).