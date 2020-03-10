نداء من الحكومة حول

2020/03/10 | 19:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدر مجلس الوزراء، حزمة توصيات للحد من انتشار فيروس "كورونا" بعد ارتفاع عدد الإصابات في العراق وتسجيل 7 وفيات بالمرض.

أصدر مجلس الوزراء توصيات مشددة للحد من انتشار فيروس "كورونا"

ودعا المجلس، خلال جلسته الاعتيادية، التي عقدت يوم الثلاثاء 10 آذار/مارس، إلى الالتزام بتوصيات وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، التي شكلت مؤخرًا لمواجهة فيروس كورونا، ومنها التأكيد على منع التجمعات بأشكالها كافة، لتفادي نشر العدوى وزيادة المخاطر، حفاظًا على صحة المواطنين وأرواحهم وسلامة مدنهم.

وأكد مجلس الوزراء، وفق بيان رسمي، متابعة آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 ، والالتزام بتطبيقها من قبل الجهات المعنية كافة.

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وثمن المجلس، "الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات وزارة الصحة والدوائر الرسمية الأخرى، من أجل حماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتعاون المواطنين مع تلك الجهات".

كما وجه مجلس الوزراء وفق البيان، نداءً إلى المواطنين، لمراعاة "الالتزام بتوصيات وقرارات اللجنة المذكورة كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليًا لمكافحة انتشار هذا الفيروس، والتأكيد على منع التجمعات بأشكالها كافة، لما لها من دور رئيسي في نشر العدوى وزيادة المخاطر، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وأرواحهم وسلامة مدنهم".

وشدد المجلس، على ضرورة "التعاون الجاد مع الجهات الصحية والحكومية الأخرى التي تصدر تعليماتها بشأن الحد من انتشار كورونا، و توخي الحذر في تناقل المعلومات غير الموثقة والاعتماد على المعلومات الموثقة التي تصدرها الجهات الرسمية والدولية".

دعا مجلس الوزراء إلى الالتزام بتوصيات وقرارات خلية الأزمة

وأكد مجلس الوزراء، على "الاهتمام الكامل بإلاجراءات الوقائية المعتمدة علميًا، وفقا لما تنشره وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تعليمات"، داعيًا إلى تجنب السفر إلى خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر إلا في حالات الضرورة، للحد من انتقال العدوى وتعزيز إجراءات السيطرة على انتشار الفيروس.

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