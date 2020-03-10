احتمالية تعليق دوري أبطال أوروبا واليوروباليج

2020/03/10 | 19:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن احتمالية تعليق مسابقتي دوري أبطال أوروبا واليوروباليج، عقب نهاية مباريات دور الـ16، لمنع انتشار فيروس كورونا.

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