ما علاقة نيشان بانفصال أنغام وأصالة عن أزواجهما؟

2020/03/10 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شغل انفصال الفنانة المصرية أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي يصغرها بسنوات كثيرة، جمهورها والمواقع الأخبارية.وجاء خبر الانفصال صادما لجمهور الفنانة، لا سيما أنها حرصت خلال فترة زواجها على الكشف عن حبها وامتنانها لزوجها، كما أكدت في عدة مقابلات صحفية على علاقتهما المميزة.واللافت في الأمر أن الجمهور عبر مواقع […]

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