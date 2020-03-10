العثور على صندوق حجري في مقبرة فرعونية.. شاهد ماذا وجد العلماء داخله؟

2020/03/10 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكتشف العلماء قطعة أثرية حجرية عمرها 3500 عام تحتوي على بقايا إوزة قدمت قربانا في مصر القديمة، فضلا عن صندوق خشبي محفور عليه اسم تحوتمس الثاني، الفرعون الصبي الشهير الذي تولى العرش بعمر 13 عاما فقط.واكتشف الصندوق الحجري في موقع دير البحري القديم، ويشير هذا الاكتشاف الاستثنائي إلى وجود مقبرة […]

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