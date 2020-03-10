وزارة النفط تكشف لـ”يس عراق” الخطة لمواجهة هبوط الأسعار.. هل سيشارك العراق في “حرب رفع الإنتاج”؟

2020/03/10 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، امتلاك العراق قدرة إنتاجية تصل إلى 5 مليون برميل في اليوم، ألا أن الذهاب وراء زيادة الانتاج واغراق السوق على طريقة السعودية ليس بمصلحة العراق وتساعد بزيادة تدهور الأسعار، فيما بين ان العراق يدرس خياراته ويجري اتصالات مع الدول الاعضاء في أوبك.وقال جهاد […]

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