تاجيل منافسات المربع الذهبي لدوري السلة العراقي

2020/03/10 | 19:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر الاتحاد العراقي لكرة السلة ، مساء اليوم الثلاثاء ، تأجيل مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز الى اشعار اخر استجابة لقرارات خلية الازمة الحكومية التي اوصت بتعليق النشاطات الرياضية بسبب اجراءات مكافحة فيروس كورونا في العراقوكان من المؤمل ان تقام مباريات المربع الذهبي بجولة الاياب في محافظة البصرة الا ان القرار الصادر اليوم من قبل اتحاد السلة ارجئ المنافسات الى اشعار اخر .

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