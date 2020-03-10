محافظ ميسان يوجه بتطبيق أعلى درجات الحذر لمواجهة كورونا

2020/03/10 | 19:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظ ميسان، علي دواي، اليوم الثلاثاء، بتطبيق أعلى درجات الحذر واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وذكرت دائرة صحة ميسان، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان دواي "وجه بتطبيق أعلى درجات الحذر واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا".ودعا المواطنين الى "التعاون مع المفارز الصحية في اجراءات الفحص واهمية الإبلاغ عن أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".

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