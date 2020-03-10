حكومة كوردستان  تقرر تقليل النفقات غير الضرورية بموجب قانون الإصلاح

2020/03/10 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قررت حكومة اقليم كردستان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل النفقات غير الضرورية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة بحسب التعليمات وفي إطار برنامج الإصلاح.كما قررت في اجتماع خاص لبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا والوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان ترأسه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء ، تكثيف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لتعزيز […]

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