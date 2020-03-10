المحافظة الرابعة بكوردستان تغلق محال الحلاقة ومراكز التجميل

2020/03/10 | 19:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة حلبجة باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق جميع محال الحلاقة وصالونات التجميل للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (covid-19) في جميع مناطق المحافظة.

ونشرت صفحة اعلام صحة حلبجة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا، اطلعت عليه شفق نيوز، انه من اجل الوقاية من فيروس كورونا تقرر اغلاق محال الحلاقة وصالونات التجميل في جميع مناطق المحافظة.

وجاء في المنشور ان مديرية الصحة تبلغ جميع اصحاب محال الحلاقة وصالونات التجميل، القيام باغلاقها من اجل ضمان سلامتهم وحماية صحة المواطنين، مبينا ان قرار الاغلاق سيبقى ساريا الى اجل غير مسمى.

واشار الى ان القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الاربعاء الى اشعار اخر، محذرا المواطنين من ان عدم الالتزام بالقرار سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية.

ولفت الى ان اللجان الخاصة ستستمر في تفقد ومراقبة تلك الاماكن.

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