حسين علوان حسين - سياسيات مصطلح -الإبادة الجماعية

2020/03/10 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين يتضمن الاصدار الجديد لكتاب "سياسيات الإبادة الجماعية" (The Politics of Genocide) (April 2010) للمؤلفين إدوارد س.هيرمان وديفيد بيترسون مقدمتين احداهما بقلم نعوم تشومسكي ، مع مقدمة إضافية للمؤلفين .و إدوارد س.هيرمان هو الأستاذ المتمرس للاقتصاد في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا ، وقد كتب على نطاق واسع في الاقتصاد والاقتصاد السياسي و وسائل الإعلام .و من بين كتبه "مراقبة الشركات" و "قوة الشركات" و "......

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