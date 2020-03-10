2020/03/10 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو فيلم "بينما تستمر الحرب" يقدم وجهين لإسبانيا خلال الحرب الأهلية، من خلال شخصيتين، وموقف المثقفين من الديكتاتورية العسكرية حكاية الفيلم عن موقف المثقفين من الانقلابات العسكرية واستيلاء الضباط اليمينيين على السلطة، وفي نفس الوقت هي قصة اسبانيا خلال النصف الثاني من القرن العشرين.كانت خلال السنوات التي سبقت الحرب الأهلية تعاني اسبانيا من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.في بداية عام 1936، فازت ......

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