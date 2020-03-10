الحكومة العراقية واقليم كوردستان يؤكدان على توحيد الاجراءات الجمركية

2020/03/10 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت كل من الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء على ضرورة توحيد الاجراءات الجمركية في منافذ العراق كافة.

جاء ذلك خلال لقاء عمر الوائلي رئيس هيأة المنافذالحدودية اليوم في مكتبه فارس عيسى عبد الكريم ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد.

وذكر بيان صادر عن الهيأة انه تم التباحث في آفاق التعاون المشترك الحكومة الاتحادية والإقليم فيا يتعلق بملف المنافذ الحدودية وتطبيق قرار مجلس الوزراء (13) لعام 2019 والمتضمن ارتباط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية وتوحيد الإجراءات الكمركية في كافه منافذ العراق بما يضمن الالتزام بحماية المنتج المحلي والابتعاد عن سياسة إغراق السوق بالمواد الممنوع المخالفة للروزنامة الزراعية الاتحاديه.

ونقل البيان عن الوائلي قوله ان لقاء اليوم خطوة صحيحة ومهمة في إتجاه رسم خارطة طريق للتفاهمات لتذليل العقبات التي تعتري تنفيذ القرارات الاتحاديه وصولا إلى نتائج تخدم أبناء البلد الواحد في حل المشاكل العالقة وزيادة نسبة الإيرادات الحكومية والتي تعد مصدرٱ مهما وداعمٱ للموازنة الاتحادية.

واضاف ان هذه الزيارة هي نقطة الشروع للتفاهمات بإرادة صادقة.

من جهته أعرب عيسى عن عميق سعادته بهذا اللقاء وأنها بداية جيدة لحلحلة كل التقاطعات التي تقف حجر عثرة في التفاهمات بين المركز والاقليم في ملف المنافذ الحدودية، موجهٱ الدعوة لرئيس هيأة المنافذ الحدودية لزيارة منافذ الإقليم والاطلاع على آلية العمل فيها ولقاء القائمين عليها وأصحاب القرار لتقريب وجهات النظر.

كما أعرب عن امكانيه الاستفادة من خبرات كلا الطرفين في مجال إدارة المنافذ الحدوديه ونقل تلك الخبرات مما يخلق حالة من التٱلف والانسجام لإتخاذ قرارات مهمة تخدم أبناء شعبنا العراقي، حسب البيان.

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